Отец приходил пьяный и лупил мать: Данилко рассказал об ужасах детства

Комик и певец Андрей Данилко рассказал о скандалах между родителями и о том, как его нетрезвый отец избивал его маму Светлану.
Легендарный украинский поп-певец Андрей Данилко (более известный по своему альтер-эго ‒ певице Верке Сердючке) рассказал, что детство у него было крайне тяжелое ‒ из-за пьянства отца и семейного насилия, которое тот устраивал в адрес его матери.
"Меня лечила бабка. Выкатывала яйцом. Мне было лет 15, я с подругой в Полтаве пошел туда, куда нам посоветовали. Она там какой-то свой ритуал проводила и говорит фразу, которую я понял через лет 20. Мол, говорит, у тебя испуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер. Я понял, что это папа, который устраивал вечерние концерты", ‒ говорит он.
Говорит, обычно скандалы между родителями происходили глубокой ночью больше всего маленький Данилко боялся стука в окно. Это означало, что папа хочет поговорить с мамой.
"Он стучал и говорил моей маме: Света, Света, Света, давай побеседуем. Вот это давай побеседуем означало то, что я мог еще минуту полежать, потом вставал с раскладушки, брал маленькую табуретку и бежал к таксофону, чтобы набрать 02, — говорит артист.
Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.
В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.
В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.
"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.
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