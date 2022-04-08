Отца Киркорова госпитализировали в реанимацию, ранее он фанател от Путина

У мужчины серьезные проблемы с серцем/Фото 7dn.ru

Отец Филиппа Киркорова Бедрос, который также как и большинство российских звезд трусливо отмалчивается по поводу зверского нападения россии на Украину, оказался в реанимации.

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Как сообщают российские СМИ, 89-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию. Говорят, что у него тяжелое состояние и врачи делают все возможное для спасения его жизни.

Его представители говорят, что у мужчины серьезные проблемы с серцем и что ранее, у него была диагностирована сердечная недостаточность.

Ранее, стало известно еще об одной смерти путинского почитателя Жириновского, на прощание с которым даже не пришел его родной сын.

Ранее сообщалось, что в Украине создали платформу со списком артистов, блогеров и политиков, поддерживающих войну Россию против Украины.