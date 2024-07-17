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Остановилось сердце звезды "Слуги народа" - детали

Элина Чигис
17 июля 2024, 09:09
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По неизвестной причине умер актер Дорьюш Эслами.
Дорьюш Эслами умер 16 июля
Дорьюш Эслами умер 16 июля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theatre_on_podil/, pixabay.com/

Украинский известный актер Театра на Подоле Дарьюш Эслами, которого также можно было увидеть и во многих телевизионных проектах, например, в сериале "Слуга Народа", умер 16 июля. Отметим, точную причину смерти еще не раскрыли.

О смерти артиста сообщили в соцсетях Театра на Подоле, под которым поклонники выражают свои слова соболезнования.

"Сегодня остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким", – идется в сообщении.

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Свою скорбь высказала и мама Дорьюша под последним постом в соцсетях актера, и намекнула, что у ее сына были проблемы с сердцем.

"Не могла насмотреться на тебя, не могла надышаться тобой, постоянный дефицит тебя чувствовала, боялась вслух и публично тобой гордиться, чтобы не спугнуть, и как я была счастлива твоими успехами и победами. Я горжусь тобой, моя величайшая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такого больного, я не знаю. Спасибо тебе, сын, что выбрал нас в родители, что был с нами все эти почти 25 лет! Ты давал нам надежду, мы жили только ради тебя ", – поделилась мама Эслами.

Кто такой Дарьюш Эслами?

Дарьюш Эслами - был выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 2021 году он окончил мастерскую Остропольского по специальности "актер драматического театра", а в 2023 году — мастерскую Чхаидзе по той же специальности. Играл в таких спектаклях Театра на Подоле как "Незнакомка", "Сон летней ночи", "Комедианты", "Уважаемые безумцы". В 2023 году снялся в фильме "Капитан Бровары".

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