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Остался скелет: российская актриса и участница комедийного шоу экстремально похудела

Алена Кюпели
9 августа 2024, 23:30
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Российская актриса Катерина Варнава ужаснула поклонников внешним видом.
Катерина Варнава сильно похудела
Катерина Варнава сильно похудела / Коллаж Главред, фото Instagram/kativarnava

Российская актриса и участница комедийного шоу "Камеди Клаб" Катерина Варнава, которая попыталась говорить по поводу военного вторжения России в Украину, ужаснула россиян своим внешним видом.

Итак стройная Варнава выглядит буквально аннорексичной и совершенно непохожей на себя прежнюю. Как пишут пропагандистские СМИ, не так давно Екатерина Варнава призналась, что полгода назад переживала непростой период. Тогда звезда впала в депрессию, а еще набрала 25 килограммов, из-за чего ее даже заподозрили в беременности.

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Однако теперь она похудела и выглядит практически болезненной. Россияне стали писать, что Варвару сложно узнать, а также, что она выглядит, как настоящий скелет.

Кто такая Катерина Варнава

Катерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman" (2008—2020). Варнава была замужем за своим коллегой, но быстро развелась. Она не имеет детей и по слухам, ее многие попытки стать матерью не увенчались успехом.

В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.

Отметим, что актриса в первые дни вторжения поддержала Украину. "На протяжении несколько часов, я не понимаю, в каком параллельном мире я нахожусь… очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег. В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит.. разные очень полярные сообщения… от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно.. И поверьте… нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно… Зачем это всё происходит? Для чего? Тут не будет победителей, если всё так продолжится".

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Напомним, ранее жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало показала новое фото, которое по-настоящему шокировало поклонников молодое женщины.

Также на днях Волочкова поделилась свежей фотографией с дочерью и фанаты были в замешательстве, ведь девушка выглядит очень худой.

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