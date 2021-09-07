"Осталось на всю жизнь": Вакарчук поделился трогательной историей из детства

Вакарчук рассказал трогательную историю из детства / УНИАН

Известный украинский музыкант и певец Святослав Вакарчук, у которого недавно родился сын, рассказал историю из своего детства о первом ощущении и понимании, "что такое семейная поддержка, семейные ценности".

"Это осталось со мной на всю жизнь", – написал он в своем Instagram, анонсировав презентацию новой песни.

Певец поведал, как они вместе с младшим братом и другими детьми играли на крыше девятиэтажки во Львове.

"Мне было лет девять, ему около четырех. Однажды во время одной из таких игр мне нужно было зачем-то побежать домой. И я оставил его с другими детьми. И когда через десять минут вернулся, увидел его напуганным, он плакал, потому что остался один среди малознакомых людей, а дети еще и смеялись над ним. Я помню, что именно с того момента впервые почувствовал, если хотите, чувство братства, семейной поддержки, семьи. Взял его за руку, успокоил, и мы вместе спустились оттуда". – написал Вакарчук.

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Напомним, Святослав Вакарчук развелся с женой Лялей Фонаревой.

Святослав Вакарчук и стилистка Ляля Фонарева были вместе более 20 лет, однако музыкант редко комментировал свою личную жизнь. Они вместе воспитывали дочь Ляли от предыдущего брака Диану.

О нынешней избраннице и матери ребенка Вакарчука достоверно ничего неизвестно.

Ходят слухи, что возлюбленная музыканта является сотрудницей кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу, в том числе и для зарубежных брендов, а также занимается производством сериалов и клипов.