Вакарчук впервые стал отцом: назвали и показали новую девушку певца

Святослав Вакарчук / facebook.com/okeanelzyofficial

Фронтмен Океана Ельзи Святослав Вакарчук на днях стал отцом, и кто-то из его знакомых "слил" эту новость в Сеть после концерта в Одессе.

После того, как по миру разошлись слухи, у Вакарчука подтвердили пополнение в семье, и раскрыли имя ребенка - Святослав назвал его Иваном.

Как сообщает ТСН, предположительно, матерью ребенка может быть 39-летняя продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута, которая снимает рекламу, в том числе и для Океана Ельзи.

Журналисты исходят из того, что в мае 2021 года на одном из публичных киномероприятий Евгения Ящута была замечена беременной. Кроме того, недавно она просила друзей из Фейсбука помочь найти 2 круглосуточных нянь. Женщина заинтересовала СМИ, потому что у нее есть дочь Евгения, а она просила найти нянь для двух детей.Читайте такжеСвятослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки

Евгения Яцута / кадр из выпуска ТСН

Кроме этого, женщина опубликовала воспоминание с венком на Ивана Купала, загадочно подписав его: "Мой венок таки доплыл до назначения".

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У Вакарчука официально отказались называть имя матери и попросили приватности.

Евгения Яцуна не отвечает на запросы о комментариях также.

На ТСН утверждают, что Вакарчук и Яцуна вместе с 2020 года, и из-за нее Святослав Вакарчук развелся с Лялей Фонаревой, с которой был 20 лет, и у которой удочерил ее ребенка.