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"Оскорбила": британцы разозлились на Меган Маркл из-за платья

Алена Кюпели
17 мая 2024, 15:52
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Пара Меган Маркл и принца Гарри является раздражителем для британского общества.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл являются отшельниками королевской семьи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл вызвала онлайн-дебаты после того, как во время своей недавней поездки в Нигерию надела дизайнерское платье с ироничным названием "Виндзор".

Интернет-сыщики не смогли не заметить связь между названием стиля розового платья, которое надела принцесса и британским королевским домом, который 42-летняя Маркл и 39-летний муж принц Гарри позорно покинули в 2020 году, пишет New York Post.

В то время как некоторые задавались вопросом, было ли это тонким намеком на Виндзорский дом, другие сочли это оскорблением.

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"Они пытались полностью вычеркнуть Виндзоров из своей жизни, но тут появилась миссис Сассекс в платье под названием "Виндзор", ха-ха!!" один человек прокомментировал X.

"Сделано как пренебрежение. ОПРЕДЕЛЕННО", — добавил другой королевский последователь.

"Меган Маркл отчаянно хочет иметь связь с именем Виндзор", — написал другой.

Многоярусное шелковое платье с вырезами на спине сейчас распродано, но, по данным сайта дизайнера, когда оно было в наличии, оно стоило 1350 долларов.

Выпускница надела это платье макси во время посещения школы в пятницу с принцем Гарри.

Супруги были приглашены в Нигерию начальником штаба обороны западноафриканской страны — ее самым высокопоставленным военным чиновником.

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Напомним, ранее герцог Сассекский планировал увидеться со своим отцом королем Чарльзом во время визита в Лондон на этой неделе.

Напомним, ранее стало известно о том, что Кейт Миддлтон, скорее всего, не пересечется с принцем Гарри во время его поездки в Великобританию — если только кто-то не заставит ее.

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принц Гарри Меган Маркл
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