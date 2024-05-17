"Оскорбила": британцы разозлились на Меган Маркл из-за платья

Меган Маркл вызвала онлайн-дебаты после того, как во время своей недавней поездки в Нигерию надела дизайнерское платье с ироничным названием "Виндзор".
Интернет-сыщики не смогли не заметить связь между названием стиля розового платья, которое надела принцесса и британским королевским домом, который 42-летняя Маркл и 39-летний муж принц Гарри позорно покинули в 2020 году, пишет New York Post.
В то время как некоторые задавались вопросом, было ли это тонким намеком на Виндзорский дом, другие сочли это оскорблением.
"Они пытались полностью вычеркнуть Виндзоров из своей жизни, но тут появилась миссис Сассекс в платье под названием "Виндзор", ха-ха!!" один человек прокомментировал X.
"Сделано как пренебрежение. ОПРЕДЕЛЕННО", — добавил другой королевский последователь.
"Меган Маркл отчаянно хочет иметь связь с именем Виндзор", — написал другой.
The first outfit in Nigeria for Mrs. Sussex, the Windsor Dress by Heidi Merrick. The Blush color is from a past season. pic.twitter.com/gWjsa2qgEo— Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) May 10, 2024
Многоярусное шелковое платье с вырезами на спине сейчас распродано, но, по данным сайта дизайнера, когда оно было в наличии, оно стоило 1350 долларов.
Выпускница надела это платье макси во время посещения школы в пятницу с принцем Гарри.
Супруги были приглашены в Нигерию начальником штаба обороны западноафриканской страны — ее самым высокопоставленным военным чиновником.
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Напомним, ранее герцог Сассекский планировал увидеться со своим отцом королем Чарльзом во время визита в Лондон на этой неделе.
Напомним, ранее стало известно о том, что Кейт Миддлтон, скорее всего, не пересечется с принцем Гарри во время его поездки в Великобританию — если только кто-то не заставит ее.
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