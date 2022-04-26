Осадчая серьезно отнеслась к идее Горбунова усыновить ребенка - пара уже узнает о процедуре

Осадчая серьезно отнеслась к идеи Горбунова усыновить ребенка / instagram.com/gorbunovyuriy/

Телеведущая Екатерина Осадчая высказалась об усыновлении ребенка. Ранее Юрий Горбунов не исключил, что они с женой усыновят малыша после окончания войны.

Телеведущая впервые прокомментировала заявление мужа и отметила, они обсуждали этот вопрос, но к разговору об усыновлении стоит вернуться после окончания войны, отметила она в интервью для nv.ua

Катя Осадчая подчеркнула, усыновление — это более ответственное, чем рождение ребенка.

"Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении. Я в ближайшее время планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и не возвращали детей в детские дома, – рассказала телеведущая.

Читайте также"Сколько боли…": Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей мамеНапомним, Катя Осадчая, после новости о том, что она и ее супруг, шоумен Юрий Горбунов, задумываются над тем, чтобы усыновить ребенка, который потерял родителей во время войны, опубликовала фотографию с округлившимся животиком.

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