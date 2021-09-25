Осадчая растрогала фото с одномесячным сыном: Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка

​

Катерина Осадчая поделилась эмоциональным признанием / instagram.com/kosadcha/

​37-летняя телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно стала мамой в третий раз, показала новорожденного сына.

Чуть меньше месяца назад телеведущая родила третьего сына от шоумена Юрия Горбунова, с которым обручилась в 2017 году. Звездная пара воспитывает троих ребят – маленького Данила, 4-летнего Ивана и сына Осадчей от первого брака Илью.

На своей страничке в Instagram Екатерина показала, как проводит время сыном, которому почти неделю назад исполнился месяц.

Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha/

"Маленький ребенок делает маму моложе :) ведь в очередной раз почему-то учишься, снова учишься понимать тон кряхтения, желание без слов и спать по 3 часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван в 33 и Даниил в 37. Сейчас как будто опять вернулись в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Ильи исполнится 19 несколько дней", - поделилась телеведущая.

Реклама

Юрий Горбунов не оставил без внимания снимок жены с малышом. Телеведущий намекнул, что хочет третьего ребенка.

"А Маша будет в 40", — написал Горбунов в комментарии под постом.

Напомним, Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа, и на время оставила работу со своим шоу Светская жизнь. С ней проводил время и помогал во всем муж Юрий Горбунов.