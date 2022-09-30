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Осадчая прокляла звезд РФ, которые будут выступать в честь оккупации украинских городов

30 сентября 2022, 13:48

Надеемся, что пожелания украинской телеведущей Кати Осадчей сбудутся тысячу раз.

Катя Осадчая
Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катерина Осадчая, которая занимает твердую проукраинскую позицию, а также активно занимается волонтерством и поиском пропавших во время войны людей, прокляла российских исполнителей.

В частности, телеведущую разозлила подготовка к концерту в Москве, который посвящен незаконной оккупации украинских городов: Херсона, Донецка, Луганска и Запорожья. На своей странице в Instagram она опубликовала фото сцене около Кремля и написала:

"Чем сюда можно влупить. Срочно. Ну и концерт будет в честь кражи", - написала она.

Осадчая прокляла звезд РФ, которые будут выступать в честь оккупации украинских городов

Отметим, что в столице террористического государства, в Москве, уже начали строить сцену для концерта, которым российские оккупанты хотят отпраздновать так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях Украины. Некоторые источники сообщают, что в концерте примут участие огромное количество российских звезд.

Напомним, ранее Осадчая рассказала о том, как отличить россиянина от финна.

Как написала она на своей странице в Instagram, россиянина можно отличить по глазам. "Как отличить россиянина от финна? У россиянина глаза срущей собаки (простите песики за сравнение с этими тараканами), перепуганные, но с надеждой, что в Европе все разрулится", - написала Осадчая.

Телеведущая также добавила, что не понимает, зачем финны их пускают. "Если я не вцеплюсь кому-то в горло, будет чудо", - поделилась она.

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Катя Осадчая
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