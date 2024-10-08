"Опустошенная и выжатая": Тоня Матвиенко эмоционально обратилась к покойной маме

Тоня Матвиенко пообещала сделать концерт памяти Нины Матвиенко.

https://stars.glavred.info/opustoshennaya-i-vyzhataya-tonya-matvienko-emocionalno-obratilas-k-pokoynoy-mame-10603349.html Ссылка скопирована

Тоня Матвиенко скучает за покойной мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko/?hl=uk

Ровно год назад, 8 октября, умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко, по этому поводу ее дочь Тоня Матвиенко написала трогательный пост.

На своей странице в соцсетях Тоня опубликовала архивное фото мамы и рассказала, как она переживает потерю.

видео дня

"Мое душевное состояние и шок можно было передать разве что с ощущением, когда я узнала, что началась война. Опустошенная и выжатая, как тряпка. Моя жизнь изменилась навсегда. Я знаю, что такое потеря и знаю, что такое ценить. Я не могла ходить на кладбище и не убирала ваши дома вещи. Сначала не хотелось нигде появляться, потому что люди вспоминали вас, а для меня это было как по живому", - написала Тоня.

Также певица отметила, что сейчас у нее все хорошо, а также вспомнила о том, что президент Зеленский посмертно наградил Нину Митрофановну знаком отличия "Национальная легенда Украины".

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Кто такая Нина Матвиенко? Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

Нина Матвиенко - последние новости по теме

Напомним, Тоня Матвиенко рассказала, что и сама Нина Митрофановна, и ее близкие, узнали про болезнь случайно - в августе у певицы просто заболел живот, она обратилась к врачу и услышала страшную новость.

А также Амадор Лопес, который дружил с Ниной Матвиенко, вспомнил, что она до последнего верила в свое выздоровление.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред