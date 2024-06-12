Опру Уинфри срочно госпитализировали: что случилось

Опра Уинфри оказалась в больнице из-за срочной ситуации.

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Опра Уинфри оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото Instagram/oprah

Популярная американская телеведущая и королева интервью Опра Уинфри оказалась на больничной койке.

По данным CNN, Опра Уинфри оказалась в отделении неотложной помощи из-за желудочного вируса ее отправили в отделение неотложной помощи.

"Уинфри выздоравливает после желудочного вируса и получила внутривенное введение из-за обезвоживания по рекомендации своего врача", — заявил представитель Уинфри CNN в своем заявлении во вторник. "Она отдыхает и чувствует себя лучше с каждым днем", - добавил он.

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Уинфри сказала своей лучшей подруге и журналистке Гейл Кинг в видеозвонке, что она "ее организм не может удерживать достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс", что заставило ее обратиться за лечением в больницу.

Когда Кинг заметила, что на видео ее подруга выглядит "слабой", Уинфри согласилась, что она еще не чувствует себя на 100%.

Но Уинфри сказала: "Я в процессе".

Кто такая Опра Уинфри Опра Уинфри - телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу "Шоу Опры Уинфри" (1986—2011). По данным Википедии, журнал Forbes назвал её девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой — в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 году.

Она отметила, что несколько человек в ее доме также заразились этим вирусом, и предупредила зрителей, чтобы они не забывали мыть руки.

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