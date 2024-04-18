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Опозорил на всю Россию: певицу Валерию подставил друг прямо на юбилее

Элина Чигис
18 апреля 2024, 17:33
Евгений Плющенко опубликовал кадры с дня рождения певицы Валерии, на которых она выглядит, мягко говоря, нелепо и странно.
певица Валерия
Плющенко показал Валерию в нелепом виде / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Муж ярой путинистки Яны Рудковской российский фигурист Евгений Плющенко взял и опозорил такую же путинистку российскую певицу Валерию, которая в восторге от кровавого вторжения России в Украину.

В своих соцсетях Плющенко показал видео, где Валерия задувает свечи на праздничном торте на своем юбилее.

видео дня

Щеки певицы раздувались, да и сама она еле дышала уже, ведь на торте поставили ровно 56 свечей – сколько и лет артистке.

Валерия с трудом задула все свечи на торте
Валерия с трудом задула все свечи на торте / фото: скрин instagram.com/plushenkoofficial/

Поклонники возмутились поступком Евгения, ведь все знают, что у Валерии пунктик на счет внешности, а тем более фото и видео, которые появляются в сети.

Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, муж путинисти Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.

А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах.

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