"Они у вас не соединяются?": Волочкова расставила ноги на камеру, Николаеву понравилось

Балерина стала целью насмешек в Сети.
Российская балерина Анастасия Волочкова поразила новым вульгарным снимком, за что ее раскритиковали поклонники.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в своих лучших традициях - с расставленными ногами и немытой головой.
"Прекрасного всем желаю солнечного дня", - написала она в подписи к посту.
Поклонники сразу же принялись высмеивать свою любимицу, а вот российский певец и композитор Игорь Николаев отметил позу Волочковой лайком.
"Ну почему всегда враскорячку ноги, Настенька они у вас не соединяются что ли?", "Проветриваешь кормилицу?", "Слава Богу ! Старая добрая Настя! А то я уже перепугалась не на шутку, превращается Настя в добропорядочную леди, а нет. Всё на месте: трусы, лифчик и раскрывушка. Всё, пошла завидовать!", - писали в комментариях под постом.
Напомним, ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.
Также мы показавали, что Волочкова, которая прославилась своими шпагами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.
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