"Они отбросы планеты Земля": Кондратюк показал родное село, уничтоженное русскими

Продюсер Игорь Кондратюк поделился видео украинских бойцов, которое они сняли в разрушенном селе, где находятся могилы его матери, бабушки и деда.
Легенда украинского телеэкрана и продюсер Игорь Кондратюк поделился с украинцами своим горем и перепостил видео, которое сняли бойцы ВСУ в его родном селе Заградовка на севере Херсонщины. Как видно в ролике, в селе не осталось жителей, а дома почти под фундамент уничтожены артиллерийскими обстрелами.
"Это лучшее село Украины для меня — Заградовка на севере Херсонщины. В котором я прожил до своих почти 6 лет. В доме деда по маме ‒ Федора Зинченко. Крайний дом возле прохода на реку и стадион. Дед работал ветеринаром, ездил на бидарке, и давал мне держать вожжи (мы называли их "вожи"). Летом на рассвете он меня тянул на Ингулец. Ловил рыбу, а я досыпал в лодке", — написал Кондратюк.
Продюсер рассказал, что в Заградовке нашли последний приют его мать, бабушка, дед и многие ближайшие родственники.
"Желаю русским, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас! Или, Цукерберг, такое пожелание - язык ненависти? Само существование путинской России сейчас — это сплошной "язык ненависти"! Русские - отбросы планеты Земля", — написал он.
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Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.
Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.
До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.
"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.
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