"Она плюнула мне в лицо": дочь Заворотнюк попала в неприятную ситуацию на отдыхе

Анна Заворотнюк / Instagram

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая унижала Украину с помощью своей телевизионной героини няни-Вики, побывала на отдыхе в Азербайджане, где оказалась в неприятной ситуации.

В частности, неприятными впечатлениями обернулось посещение парка с альпаками.

Альпаки доброжелательны, но иногда своеобразно проявляют свой нрав. Одна плюнула мне в лицо, представляете? И даже не извинилась! Но оказывается, это не проявление нетерпимости и неуважения о мне и не агрессия. Мне объяснили, что это ее робость, она чего-то испугалась. Одним словом, я не держу на нее зла", - написала она.

Напомним, ранее Instagram-канал yaktytam проанализировал сериал на предмет оскорблений и унижений Украины.

"Наш главный редактор посмотрел все серии сетки — и не сошел с ума. А еще собрал некоторые из многих десятков упоминаний о Мариуполе, над которым так издевались русские (и который в итоге все же уничтожили)", - сказано на странице.

В частности, по сюжету сериала, няня Вика, которую играет Заворотнюк, якобы родом из Мариуполя и устраивается няней к детям богатого московского продюсера. "На самом деле, под историей любви не редко скрывались ненависть к нашим землям, потому что Украина всегда упоминалась лишь с негативной стороны", - сказано на странице.

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