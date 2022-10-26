Как няня Вика унижала Украину: в сети проанализировали сериал с Заворотнюк и высказывания об Украине

Пока звезда российского сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется за жизнь из-за своего тяжелого онкологического заболевания, украинский Instagram-канал yaktytam проанализировал сериал на предмет оскорблений и унижений Украины.

"Наш главный редактор посмотрел все серии сетки — и не сошел с ума. А еще собрал некоторые из многих десятков упоминаний о Мариуполе, над которым так издевались русские (и который в итоге все же уничтожили)", - сказано на странице.

В частности, по сюжету сериала, няня Вика, которую играет Заворотнюк, якобы родом из Мариуполя и устраивается няней к детям богатого московского продюсера. "На самом деле, под историей любви не редко скрывались ненависть к нашим землям, потому что Украина всегда упоминалась лишь с негативной стороны", - сказано на странице.

"Вика, вы воруете вещи в магазине, как Украина — российский газ", — заявляет продюсер Шаталин в одной из серий. "Оранжевый сейчас в моде на Украине", — шутит другая героиня, намекая на революцию достоинства. "Максим Викторович, вашей дочери Маше нужна вышиванка — то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединения", — говорит сама Вика.

А когда речь заходит о бесконечных родственниках Вики, все они как правило делают что-то смешное, откуда бы они ни были — Одессы, Бердянска, Мелитополя или Бердичева.

Но больше всего досталось Мариуполю — "родному городу" главной героини Вики. Этот город угнетался при каждом удобном случае

Напомним, ранее дочь онкологической больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно сменила имидж и стала невероятно похожей на свою больную маму.

Соответствующей публикацией молодая женщина поделилась на своей странице в Instagram. Девушка кардинально изменила цвет волос и ее подписчики обратили внимание на то, что она стала очень похожа на свою болеющую мать.

Модель стала более темной, готовясь таким образом к зиме. "Ребят, как вас цвет волос новый", - спросила у своих подписчиков она.