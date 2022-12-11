"Она деньги зарабатывает для ВСУ": россияне "тепло" встретили предательницу Лорак

Ани Лорак уже не рады и в России. Люди считают, что певица преследует корыстные цели.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая с начала масштабного вторжения войск России молчит и ни слова не говорит о войне в родной Украине, внезапно вернулась в России.

Впервые за долгое время она выступила на концерте в Москве, чем разозлила россиян.

Граждане страны-агрессора в Сети не сильно обрадовались возвращению Лорак.

Большинство из них уверены, что певица вернулась в Россиию, чтобы заработать денег, а некоторые предположили, что она финансирует Вооруженные силы Украины

Ани Лорак выступила в Москве / скриншот

"Деньги не пахнут, отсиделась, осмотрелась и вылезла", "Она ещё летом ездила по Европе как украинская певица, и вроде как никому не упёрлась там, ну и вернулась поджав хвост...в рыбное мест", "А мы прям переживали! Бабки она любит и этим омерзительна", "Денежки сами себя не заработают", "Где платят, с теми и будет! Кто бы сомневался) Скоро все подтянутся", Россия для них площадка для заработка", "Нормально так, она может деньги зарабатывает для ВСУ, а наши платят.... Сколько это будет продолжатся", - писали пользователи сети.

Напомним, ранее Лорак выгуляла свою дочь Софию в Испании. Соответствующим фото предательница поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, она выложила фото вместе со своей дочерью, одетые в кроссовки известного бренда и джинсы. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.

Также сообщалось, что Лорак объявилась в Instagram. Певица записала видео, где объяснила подписчикам свое молчание.

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