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"Он вернулся": у популярной украинской ведущей рецидив онкологии

Анна Подгорная
22 апреля 2024, 14:10
Наталья Фицич спустя 12 лет возобновляет борьбу с раком.
Наталья Фицич
Наталья Фицич рак - ведущая Фицич рассказала про рецидив онкологии / коллаж: Главред, фото: facebook.com/fitsychn

Украинская ведущая Наталья Фицич сообщила, что в ее жизни начинается новый, сложный этап - на медицинском обследовании у нее обнаружили онкологию. Она уже перенесла операцию по удалению опухолей, и теперь приступает к лучевой терапии.

Об этом Фицич рассказала на своей странице в Facebook. Ведущая отметила, что ее болезнь - рецидив. 12 лет назад она уже боролась с этим страшным недугом, и в какой-то момент даже одержала победу. Но болезнь оказалась более коварной.

"У меня онкология, обнаруженная в начале, к счастью. Война и те беды, что свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся. 12 лет назад он также был на начальной стадии. Недавно меня уже даже сняли с учета, и я выдохнула с облегчением, а зря. Опухоли нашли пару недель назад. Их удалили, но, как впоследствии оказалось, не полностью. И вот теперь я начинаю курс лучевой терапии. Я буду бороться, как борется сейчас вся страна. Потому что рядом есть те, кому мы нужны. Жизнь стоит этой борьбы", - написала она.

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Наталья Фицич также призвала подписчиков не пренебрегать своим здоровьем и регулярно проверяться. А также не опускать руки, как делает это она и вся наша мужественная страна.

Наталья Фицич
Наталья Фицич рак - ведущая Фицич рассказала про рецидив онкологии / facebook.com/fitsychn

Кто такая Наталья Фицич?

Наталья Фицич - украинская ведущая, тележурналистка, режиссер. Работала на телеканах Интер и 1+1. Сейчас на телеканале Прямий ведет программу "Студія Прямого". Автор документальных фильмов "Воля або смерть!", "День сьомий", "Остання зміна" и др.

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