"Он не уклонист": бывшая жена Потапа вспомнила о семье и о нем

Продюсер Ирина Горовая рассказала, где во время войны находятся ее родные – 26-летняя дочь Наталья и 15-летний сын Андрей от брака с Потапом.

https://stars.glavred.info/on-ne-uklonist-byvshaya-zhena-potapa-vspomnila-o-seme-i-o-nem-10567811.html Ссылка скопирована

Бывшая жена Потапа вспомнила о семье и о нем / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский музыкальный продюсер Ирина Горова рассказала, где во время полномасштабного военного вторжения в РФ находятся ее родные – 26-летняя дочь от первого брака Наталья и 15-летний сын Андрей от второго ‒ с рэпером и продюсером Потапом (Алексея Потапенко), сообщает портал "Обозреватель".

"Сын живет со мной – в Киеве. Когда есть желание и выходные, то ездит к папе. У нас с Андреем прекрасные отношения. С кем лучшие из родителей? Мне кажется, с мамой", – со смехом рассказала она.

А вот старшая дочь Горовой Наталья, которая в прошлом году вышла замуж, постоянно живет и работает в Варшаве.

видео дня

"Дочка вышла замуж, сейчас находится в Варшаве, – продолжает Ирина Горова. – До этого жила в Кракове – у нее работа маркетологом в ІТ, может выполнять ее с любого места жительства. Недавно была в Киеве неделя, скоро приедет еще на неделю. Без мужчины, сама приезжает. Муж у нее иностранец, он не уклонист! Наталья делает все для того, чтобы приехать и побыть с нами. А теперь оставила мне еще свою собачку Жорика, по которой скучает, а я мучаюсь, потому что много дел, а за ним нужен уход", ‒ сказала она.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости по теме:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред