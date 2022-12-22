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Оля Полякова жестко ответила на слухи о своем разводе

22 декабря 2022, 11:38
Известная украинская поп-певица Оля Полякова детально и жестко прокомментировала слухи о разводе со своим мужем Вадимом.
Полякова, муж
Оля Полякова жестко ответила на слухи о своем разводе / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная поп-певица Оля Полякова прокомментировала слухи о своем разводе с мужем Вадимом – в разговоре со своей приятельницей и напарницей по шоу "Взрослые девочки" Машей Ефросининой.

"Кто-то пустил слух, что я рассталась с Вадиком. Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут, потому что и моему Вадику его друзья задали вопрос: "Вы что - развелись?" Кто-то пустил этот слух. Я не расстаюсь с Вадиком", – заявила певица.

Полякова говорит, что ситуация с ее браком прямо противоположна слухам −и что война, наоборот, укрепила их брак.

"Мы сейчас общаемся гораздо больше, чем общались до войны. По крайней мере, мы созваниваемся несколько раз в день, чего раньше не было. Если я ехала на гастроли, я могла три дня не звонить. Сейчас мы все время в спайке. Почему? Потому что в нас куча вопросов и у нас будто общения стало больше. Но мы отвыкли друг от друга. Когда мы сходимся на одной территории, мы ссоримся страшно. Ругаемся так, что просто не можем друг друга выдерживать, потому что привыкли жить на расстоянии. Это ужасно. И я понимаю, что если мы начнем жить вместе, если к этому не разбежимся, то к этому нужно будет снова привыкать. Но я не развелась и не собираюсь. Хватит распускать эти сплетни", − сказала она.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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