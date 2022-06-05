Оля Полякова рассказала, как Алексей Арестович укладывал ее в постель: "Мужчины, берите пример!"

Оля Полякова рассказала, как Арестович помогает ей уснуть / Коллаж

Украинская певица Оля Полякова с началом полномасштабной войны в Украине впала в глубокую депрессию, от которой ее спасла лишь волонтерская деятельность. Сейчас артистка гастролирует по миру с концертами, доход от которых идет на нужды ЗСУ и Украинцев, пострадавших от военной агрессии РФ.

Эмоциональное состояние певицы улучшилось, однако проблемы со сном у Поляковой так и остались. В интервью Алесе Бацман Королева ночи призналась - уложить ее спать может лишь один мужчина.

Этим мужчиной оказался Алексей Арестович - его речи уже более ста дней дарят Поляковой крепкий и глубокий сон. За эту его способность "убаюкивать", певица пообещала ему необычное вознаграждение.

"Он убаюкивает миллионы женщин. Мужчины, берите пример, как нужно общаться с женщинами. У меня были проблемы со сном. И только Арестович на ночь меня убаюкивает. Это лучшее мое снотворное. Я обещаю господину Алексею Арестовичу, всю свою жизнь к его столу раз в неделю присылать свой сыр. До конца моих дней. Он меня успокаивает и работает нашим психоаналитиком. Морально это очень важно и ценно", - поделилась Оля Полякова.

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Ранее украинский певец Антон Вельбой (WELLBOY) рассказал, что мечтает о дуэте с Алексеем Арестовичем, потому что считает его "великим украинским артистом".

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