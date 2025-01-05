Оля Цибульская стала жертвой мошенников: "Гады, сперли машину"

Что рассказала Цибульская:
- В сервисном центре звезда узнала, что ее машину пытаются украсть
- Звезда раскрыла схему мошенников и пригрозила им
Украинская певица и ведущая Оля Цибульская начала 2025 год с противостояния мошенникам. В своем блоге в Instagram артистка сообщила, что едва не лишилась машины.
"Мою машину прямо сейчас пытаются украсть", - рассказала она, сидя в автомобиле. Она обнаружила, что руль заблокирован и она не может завести авто. Тогда она позвонила в сервисный центр, где ей посоветовали ничего не делать, а как можно скорее доставить автомобиль к ним на проверку, так как "симптомы", по мнению специалистов, были похожи на попытку дистанционного взлома.
"Рассказываю схему воров. Я прихожу завожу авто, а оно не заводится. Сначала подумала, что села батарейка, а потом позвонила в сервис. Мне объяснили, что таким образом сейчас воруют автомобили. Воры блокируют руль, чтобы ты не мог никуда уехать. Ты пытаешься открывать машину ключом, они считывают код, за которым машина открывается. И пока ты ищешь ту батарейку, они тихонько подходят и уезжают", - поделилась Цибульская.
Она также упомянула, что несколько лет назад у нее уже угоняли автомобиль - тогда он вернулся к хозяйке благодаря оперативной работе полиции. Однако это ничуть не умаляет возмущения Оли Цибульской.
"Больше всего шокирует то, что несколько лет у меня уже сперли машину и полиция ее вернула. Не понимаю, как в такое время у воров поднимается рука. Только попробуйте – я вас, гадов, найду и во второй раз. И сделаю это публично на этот раз. Только попробуйте", - эмоционально обратилась к своим обидчикам звезда.
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Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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