Оля Цибульская стала жертвой мошенников: "Гады, сперли машину"

Цибульская эмоционально рассказала про угон.

https://stars.glavred.info/olya-cibulskaya-stala-zhertvoy-moshennikov-gady-sperli-mashinu-10627745.html Ссылка скопирована

Оля Цибульская новости - Оля Цибульская рассказала про попытку угона авто / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Что рассказала Цибульская:

В сервисном центре звезда узнала, что ее машину пытаются украсть

Звезда раскрыла схему мошенников и пригрозила им

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская начала 2025 год с противостояния мошенникам. В своем блоге в Instagram артистка сообщила, что едва не лишилась машины.

"Мою машину прямо сейчас пытаются украсть", - рассказала она, сидя в автомобиле. Она обнаружила, что руль заблокирован и она не может завести авто. Тогда она позвонила в сервисный центр, где ей посоветовали ничего не делать, а как можно скорее доставить автомобиль к ним на проверку, так как "симптомы", по мнению специалистов, были похожи на попытку дистанционного взлома.

видео дня

"Рассказываю схему воров. Я прихожу завожу авто, а оно не заводится. Сначала подумала, что села батарейка, а потом позвонила в сервис. Мне объяснили, что таким образом сейчас воруют автомобили. Воры блокируют руль, чтобы ты не мог никуда уехать. Ты пытаешься открывать машину ключом, они считывают код, за которым машина открывается. И пока ты ищешь ту батарейку, они тихонько подходят и уезжают", - поделилась Цибульская.

Она также упомянула, что несколько лет назад у нее уже угоняли автомобиль - тогда он вернулся к хозяйке благодаря оперативной работе полиции. Однако это ничуть не умаляет возмущения Оли Цибульской.

"Больше всего шокирует то, что несколько лет у меня уже сперли машину и полиция ее вернула. Не понимаю, как в такое время у воров поднимается рука. Только попробуйте – я вас, гадов, найду и во второй раз. И сделаю это публично на этот раз. Только попробуйте", - эмоционально обратилась к своим обидчикам звезда.

Оля Цибульская новости - Оля Цибульская рассказала про попытку угона авто / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинской актрисе Анне Саливанчук сделали предложение. В первые дни 2025 года жизнь артистки начала меняться кардинальным образом.

Также украинский музыкант и продюсер Дмитрий Монатик показал эксклюзивное фото с третьим сыном, о рождении которого он сообщил в канун Рождества. Про беременность Ирины Монатик стало известно в августе 2024-го.

Читайте также:

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред