Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала романтику с женихом-итальянцем

Харлан призналась, за что благодарна Луиджи Самеле.

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Ольга Харлан жених - саблистка показала фото с Луиджи Самеле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gigisamele87

Вкратце:

Ольга Харлан и Луиджи Самеле вместе больше шести лет

Украинская спортсменка поделилась трогательным моментом с избранником

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан и итальянский саблист и олимпийский медалист Луиджи Самеле начали встречаться в 2019 году. Осенью 2024-го, через пять лет отношений, пара обручилась.

Спортсмены со свадьбой не торопятся, и, похоже, наслаждаются по максимуму обществом друг друга. В социальных сетях Ольга и Луиджи обмениваются трогательными признаниями в любви.

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Так на День рождения Самеле Харлан опубликовала в Instagram фото с возлюбленным. "С днем рождения, моя любовь. Спасибо, что делаешь меня самой счастливой женщиной. Мне очень повезло. Люблю тебя бесконечно", - написала саблистка. Именинник ответил ей в комментариях: при помощи эмодзи также признался в бесконечной любви.

Ольга Харлан жених - саблистка показала фото с Луиджи Самеле / instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан жених - саблистка показала фото с Луиджи Самеле / instagram.com/olgakharlan

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О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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