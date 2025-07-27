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Жених Леси Никитюк раскрыл секрет счастливых отношений с ведущей

Анна Подгорная
27 июля 2025, 17:31
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Дмитрий Бабчук показал, чем добивается милости у своей звездной невесты.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк жених - Дмитрий Бабчук рассказал об отношениях с ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Вкратце:

  • Леся Никитюк обручена с Дмитрием Бабчуком
  • Военный рассказал, чем покоряет ведущую

Об отношениях украинской ведущей Леси Никитюк и военного Дмитрий Бабчука стало известно в октябре 2024 года. Уже в январе 2025 пара обручилась, а в средине июня радовалась появлению первенца.

И хотя отношения между Никитюк и Бабчуком развиваются весьма стремительно, влюбленные не часто раскрывают их детали. Например, до сих пор не известно, какой именно срок Дмитрий и Леся находятся в отношениях.

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Однако кое-что понятно и без слов: ведущая и ее избранник прекрасно ладят. Недавно в своем блоге в Instagram Никитюк опубликовала сэлфи, где на заднем фоне стоит Дмитрий с букетом в гортензий в руках. Ведущая пошутила, что таким образом Бабчук "отпрашивается" у нее поиграть в компьютерную игру.

На своей странице военный посоветовал всем мужчинам следовать его примеру: сперва сделать свою возлюбленную счастливой, чтобы потом быть довольным самому. "Мужички, чтобы играть в доту (название компьютерной онлайн-игры - прим. редактора) и кататься на бемеве, делайте своим женщинам приятное. Слова величайшего Дмитрия Майамского", - раскрыл секрет идеальных отношений Бабчук.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк жених - Дмитрий Бабчук рассказал об отношениях с ведущей / instagram.com/special_my_profession
Леся Никитюк
Леся Никитюк жених - Дмитрий Бабчук рассказал об отношениях с ведущей / instagram.com/lesia_nikituk

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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