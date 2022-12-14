Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала редкие фото с горячим парнем-итальянцем

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка и финалистка Танцев со звездами (в паре с Дмитрием Дикусаром) Ольга Харлан с 2019 года состоит в романтических отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле.
И хоть пара уже вместе солидный срок, фотографиями с возлюбленным спортсменка делится крайне редко и неохотно.
Недавно Харлан и Самеле отправились на романтические праздничные каникулы в столицу любви - Париж. Там пара посетила рождественскую ярмарку. Нежными кадрами с прогулки Ольга поделилась на своей странице в Instagram.
На одном из снимков они сделали сэлфи в елочной игрушке, на другом - что-то с аппетитом поедали из общей тарелочки. Кадры Харлан оставила без комментариев, однако обе фотографии влюбленная спортсменка украсила эмодзи красного сердечка.
Ранее бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном - 22-летний Егор появился на нежном сэлфи с мамой.
Тем временем легендарного голливудского актера и звезду боевиков 80-х Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на Закарпатье, где он инкогнито посетил одну из местных больниц.
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