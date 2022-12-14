Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала редкие фото с горячим парнем-итальянцем

Украинская саблистка отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле вместе с 2019 года / instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка и финалистка Танцев со звездами (в паре с Дмитрием Дикусаром) Ольга Харлан с 2019 года состоит в романтических отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле.

И хоть пара уже вместе солидный срок, фотографиями с возлюбленным спортсменка делится крайне редко и неохотно.

Недавно Харлан и Самеле отправились на романтические праздничные каникулы в столицу любви - Париж. Там пара посетила рождественскую ярмарку. Нежными кадрами с прогулки Ольга поделилась на своей странице в Instagram.

На одном из снимков они сделали сэлфи в елочной игрушке, на другом - что-то с аппетитом поедали из общей тарелочки. Кадры Харлан оставила без комментариев, однако обе фотографии влюбленная спортсменка украсила эмодзи красного сердечка.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле отдыхают в Париже / instagram.com/olgakharlan

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