Олимпийская чемпионка Элина Свитолина впервые показала новорожденную крошку-дочь

Элина Свитолина впервые показала новорожденную дочь Скай Монфис / instagram.com/elisvitolina

Украинская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями в средине октября.

В семье спортсменов родилась девочка по имени Скай Монфис. Кроха, которой чуть больше двух недель от роду, уже становится настоящей знаменитостью, как и ее родители.

Сегодня Свитолина впервые показала Скай - на странице теннисистки в Instagram появилось видео, на котором она одевает малышку в костюмчик, а затем нежно прижимает к себе.

Всего за три часа Скай с мамой собрали более 20 тысяч лайков. Спортсменку в комментариях хвалят за креатив, а также отмечают, что материнство ей очень к лицу.

Ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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