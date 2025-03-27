Ольга Сумская показала честную красоту на сэлфи без макияжа

Элегантность 58-летней Сумской не требует дополнительной ретуши.

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Ольга Сумская без макияжа - актриса показала свежее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Вкратце:

Ольга Сумская поздравила коллег и зрителей с Днем театра

Звезда опубликовала свое фото без мэйкапа и фильтров

В Украине сегодня отмечают День театра. Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская по этому случаю решила поздравить коллег и обратиться к благодарным зрителям.

Правда способ она для этого выбрала весьма необычный. В своем блоге в Instagram она опубликовала сэлфи, на котором предстала в алом пиджаке и с жемчужным ожерельем, но совершенно без макияжа и укладки. Актриса также не стала пользоваться ретушью, чтобы каждый мог разглядеть, как она выглядит на самом деле.

видео дня

"С Днем театра, наши дорогие зрители! Спасибо, что вы у нас есть! Это такое счастье для актера в это бурное время! Коллеги, ярких премьер под мирным небом!" - подписала снимок Сумская. В комментариях подписчики обмениваются поздравлениями, а также восторгаются талантом и красотой Ольги.

Ольга Сумская без макияжа - актриса показала свежее фото / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская происходит из семьи актеров - ее родители и старшая сестра Наталья также посвятили себя служению Мельпомене. Звезда впервые вышла на сцену в пять лет, играет в кино с 1983 года, с 1987 - в театре. На ее счету более пятидесяти ролей в различных проектах.

Примечательно, что две дочери Ольги Сумской, Антонина Паперная (живет в рф и молчит про войну в Украине - прим. редактора) и Анна Борисюк, продолжили актерскую династию.

Актерская карьера Ольги Сумской длится уже больше сорока лет / instagram.com/olgasumska

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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