Ольга Сумская показала честную красоту на сэлфи без макияжа

Вкратце:
- Ольга Сумская поздравила коллег и зрителей с Днем театра
- Звезда опубликовала свое фото без мэйкапа и фильтров
В Украине сегодня отмечают День театра. Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская по этому случаю решила поздравить коллег и обратиться к благодарным зрителям.
Правда способ она для этого выбрала весьма необычный. В своем блоге в Instagram она опубликовала сэлфи, на котором предстала в алом пиджаке и с жемчужным ожерельем, но совершенно без макияжа и укладки. Актриса также не стала пользоваться ретушью, чтобы каждый мог разглядеть, как она выглядит на самом деле.
"С Днем театра, наши дорогие зрители! Спасибо, что вы у нас есть! Это такое счастье для актера в это бурное время! Коллеги, ярких премьер под мирным небом!" - подписала снимок Сумская. В комментариях подписчики обмениваются поздравлениями, а также восторгаются талантом и красотой Ольги.
Ольга Сумская происходит из семьи актеров - ее родители и старшая сестра Наталья также посвятили себя служению Мельпомене. Звезда впервые вышла на сцену в пять лет, играет в кино с 1983 года, с 1987 - в театре. На ее счету более пятидесяти ролей в различных проектах.
Примечательно, что две дочери Ольги Сумской, Антонина Паперная (живет в рф и молчит про войну в Украине - прим. редактора) и Анна Борисюк, продолжили актерскую династию.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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