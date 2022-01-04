Олег Винник трогательно поздравил свою "тайную жену" и бэк-вокалистку Таюне с Днем рождения

Олег Винник вновь заинтриговал подписчиками своими отношениями с Таюне / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник трогательно поздравил свою бэк-вокалистку Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) с Днем рождения.

Артисту давно приписывают с Таюне не просто роман, а многолетний брак и сына-подростка. В СМИ Сватко называют "тайной женой" Винника.

Однако Винник ревностно оберегает свою личную жизнь, и эти слухи не отрицает, но и не подтверждает.

Своим поздравлением он дал поклонникам возможность вновь поломать голову над тем, что же на самом деле связывает его с его бэк-вокалисткой. Ведь других коллег артист не поздравляет в социальных сетях публично, а к Таюне у него всегда было особое отношение.

"Цветущая Таюне, с Днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость захватывают и вдохновляют, а жизненный путь будет будет светлым и счастливым! Многая лета!", - написал в своем Instagram-аккаунте Винник под красочным фото Таисии Сватко.

Реклама

Олег Винник обратился с красивыми словами к своей "тайной жене" / instagram.com/olegg.vynnyk

Читайте такжеОля Полякова растаяла в страстных объятиях Олега Винника: "Отныне у нас большая любовь с Олегом"

Ранее София Ротару показала семью в полном составе - "засветилась" даже избранница красавца-внука

Другие интересные новости: