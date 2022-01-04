Олег Винник трогательно поздравил свою "тайную жену" и бэк-вокалистку Таюне с Днем рождения

Артист практически признался женщине в любви.
Украинский певец Олег Винник трогательно поздравил свою бэк-вокалистку Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) с Днем рождения.
Артисту давно приписывают с Таюне не просто роман, а многолетний брак и сына-подростка. В СМИ Сватко называют "тайной женой" Винника.
Однако Винник ревностно оберегает свою личную жизнь, и эти слухи не отрицает, но и не подтверждает.
Своим поздравлением он дал поклонникам возможность вновь поломать голову над тем, что же на самом деле связывает его с его бэк-вокалисткой. Ведь других коллег артист не поздравляет в социальных сетях публично, а к Таюне у него всегда было особое отношение.
"Цветущая Таюне, с Днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость захватывают и вдохновляют, а жизненный путь будет будет светлым и счастливым! Многая лета!", - написал в своем Instagram-аккаунте Винник под красочным фото Таисии Сватко.
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