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Олег Винник трогательно поздравил свою "тайную жену" и бэк-вокалистку Таюне с Днем рождения

4 января 2022, 17:26
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Артист практически признался женщине в любви.

Олег Винник вновь заинтриговал подписчиками своими отношениями с Таюне / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник трогательно поздравил свою бэк-вокалистку Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) с Днем рождения.

Артисту давно приписывают с Таюне не просто роман, а многолетний брак и сына-подростка. В СМИ Сватко называют "тайной женой" Винника.

Однако Винник ревностно оберегает свою личную жизнь, и эти слухи не отрицает, но и не подтверждает.

Своим поздравлением он дал поклонникам возможность вновь поломать голову над тем, что же на самом деле связывает его с его бэк-вокалисткой. Ведь других коллег артист не поздравляет в социальных сетях публично, а к Таюне у него всегда было особое отношение.

"Цветущая Таюне, с Днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость захватывают и вдохновляют, а жизненный путь будет будет светлым и счастливым! Многая лета!", - написал в своем Instagram-аккаунте Винник под красочным фото Таисии Сватко.

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Олег Винник обратился с красивыми словами к своей "тайной жене" / instagram.com/olegg.vynnyk

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