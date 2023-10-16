Олег Скрипка рассказал, будет ли воевать в рядах ВСУ

59-летняя легенда украинского рока утверждает ‒ если будет необходимость идти на фронт защищать Украину, то он не останется в стороне.

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Олег Скрипка рассказал, когда пойдет в ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка публично ответил, пойдет ли он защищать страну от оккупантов в рядах ВСУ. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "ТСН".

59-летняя легенда украинского рока утверждает ‒ если будет необходимость идти на фронт защищать Украину, то он не останется в стороне. В то же время, Скрипка говорит, что от него сейчас больше пользы сейчас в тылу.

"Да, может, легко сидеть, ездить по концертам, иногда на "передок" выезжать, философствовать, но я считаю, что функцию свою выполняю. И может будет хейт, но у меня четверо детей, ответственность за них и ответственность за группу", — рассказал музыкант.

видео дня

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звание "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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