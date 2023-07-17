Окончательно попрощался с мирной жизнью: Козловский закончил боевую подготовку

Украинский певец Виталий Козловский в ожидании военного распределения вернулся к волонтерству.

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Виталий Козловский завершил боевую подготовку на полигоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский месяц назад получил повестку и отправился на военные учения. Про их завершение артист сообщил на своей странице в Instagram.

Сейчас у артиста редкие часы отдыха перед присягой и распределением. Однако Виталий Козловский вернулся на пару дней к гражданской жизни не ради развлечений.

Артист рассказал, что планирует записать песню, а также провести несколько концертов, чтобы успеть собрать деньги на тепловизор для своей бригады. Совершенно очевидно, что даже за время обучения певец уже сменил образ мышления, и окончательно принял свою судьбу в рядах защитников Украины.

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Более того, Виталий Козловский замечает, как ранее привычные для него вещи, вроде микрофона в руках, теперь кажутся ему чужеродными.

"Такое время: за каждый шаг и каждый вздох нужно благодарить военных и поддерживать их. Я так привык к оружию в руках, что даже на день взять в руки микрофон мне необычно. Это как бы другая жизнь, от которой я отвык...", - делится эмоциями поющий военный.

Виталий Козловский завершил боевую подготовку на полигоне / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее стало известно, что украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.

Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами не огорчен.

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