УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Окончательно попрощался с мирной жизнью: Козловский закончил боевую подготовку

Анна Подгорная
17 июля 2023, 13:33 обновлено 17 июля, 13:33
57
Украинский певец Виталий Козловский в ожидании военного распределения вернулся к волонтерству.
Виталий Козловский
Виталий Козловский завершил боевую подготовку на полигоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский месяц назад получил повестку и отправился на военные учения. Про их завершение артист сообщил на своей странице в Instagram.

Сейчас у артиста редкие часы отдыха перед присягой и распределением. Однако Виталий Козловский вернулся на пару дней к гражданской жизни не ради развлечений.

Артист рассказал, что планирует записать песню, а также провести несколько концертов, чтобы успеть собрать деньги на тепловизор для своей бригады. Совершенно очевидно, что даже за время обучения певец уже сменил образ мышления, и окончательно принял свою судьбу в рядах защитников Украины.

видео дня

Более того, Виталий Козловский замечает, как ранее привычные для него вещи, вроде микрофона в руках, теперь кажутся ему чужеродными.

"Такое время: за каждый шаг и каждый вздох нужно благодарить военных и поддерживать их. Я так привык к оружию в руках, что даже на день взять в руки микрофон мне необычно. Это как бы другая жизнь, от которой я отвык...", - делится эмоциями поющий военный.

Виталий Козловский
Виталий Козловский завершил боевую подготовку на полигоне / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее стало известно, что украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.

Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами не огорчен.

Другие новости про Виталия Козловского:

шоу-бизнес Виталий Козловский новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

13:42 Украина
Бесшумный водный дрон вели по спутнику: эксперты об атаке на Крымский мост

Бесшумный водный дрон вели по спутнику: эксперты об атаке на Крымский мост

13:24 Украина
Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

11:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:42

России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

13:33

Окончательно попрощался с мирной жизнью: Козловский закончил боевую подготовку

13:24

Бесшумный водный дрон вели по спутнику: эксперты об атаке на Крымский мост

12:31

Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

12:31

У Путина приуныли из-за взрывов на Крымском мосту и размечтались о "победе"

У Путина 4 двойника, россиян смогут обманывать еще 15 лет - ПоповУ Путина 4 двойника, россиян смогут обманывать еще 15 лет - Попов
12:30

"Бункерный" может нажать на кнопку": психолог оценил риск ядерного удара РФВидео

12:28

"Взрывать дома и их родственников": Медведев истерит из-за Крымского моста

12:27

Мужчина ради шутки сделал детям ДНК-тест, но раскрыл тайну 17-летней давности

12:26

Что произошло на Крымском мостумнение

Реклама
12:24

Как только с огорода: как замораживать петрушку на зиму

12:17

"Не все воспринимают": Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным

12:08

Верховный Суд признал незаконными действия рейдеров-кредиторов в отношении холдинга GNT актуально

11:55

Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

11:49

Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов

11:28

Крымский мост: а где Storm Shadow?мнение

11:08

Символ режима Путина не выдержал: в СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту

11:07

От "Бункерного" до "Говоруна": эксперт назвал двойников Путина и их отличияВидео

11:02

Изумительная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут особенный арбуз за 10 секунд

10:57

Абанк дарит до 100 грн всем клиентам, которые откроют карту "АТБ" новости компании

10:37

Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий

Реклама
10:27

Пилоты Воздушных сил ВСУ отправятся на обучение F-16: Игнат рассказал детали

10:14

"Похож на гидроцикл со взрывчаткой": неожиданная версия удара по Крымскому мосту

10:05

Будут облетать вас стороной: как легко избавиться от ос

09:55

"Снова мост пошел поспать": в СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму

09:36

"Опять утремся и потерпим": в России истерика из-за взрывов на Крымском мосту

09:26

Яркая вспышка и мощный грохот: появилось видео взрыва на Крымском мостуВидео

08:53

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины - СМИ

08:45

Гороскоп на завтра 18 июля 2023: Девам - знак от Вселенной, Ракам нужен выходной

08:32

Кто и зачем устроил "бавовну" на Крымском мосту: Братчук заявил о провокации, в ГУР - молчат

08:13

Взрывы на Крымском мосту: опубликованы первые кадрыВидео

07:24

Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16 - Салливан

06:42

Мы рано начали праздновать победумнение

06:29

На Крымском мосту прогремели взрывы, упал пролет: что известноВидео

06:26

Можем ли мы проиграть войну? Дамнение

05:00

Как сказать на украинском "насильно мил не будешь": Авраменко дал гениальный ответВидео

04:00

Какой сегодня праздник 17 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:10

Даша Астафьева раскрыла новые подробности про загадочного любовника

02:40

"Не освобождение территорий": Свитан назвал первую задачу украинской армии

02:05

Какую подкормку любят арбузы и дыни: люди раскрыли секрет невероятного урожая

01:48

Продюсер "Голосу країни" рассекретил, когда на самом деле Дорофеева вышла замуж

Реклама
01:35

Свитан пояснил, смогут ли ВСУ без западных самолетов выйти на границы 1991-го

00:38

Дмитрий Кулеба впервые заговорил про свою новую любовь

00:22

Головокружительная оптическая иллюзия: только гений найдет карандаш за 5 секунд

16 июля, воскресенье
23:29

Трамп собрался закончить войну в Украине за один день и поделился странным планом

23:19

Украинская певица Луна сообщила про беременность и показала круглый животик

23:07

Украина может обменять территории на вступление в НАТО - Арестович

22:24

Рыдала навзрыд и упала на колени: сын военный внезапно вернулся к маме из фронтаВидео

22:00

Инструкторы из ФРГ удивили наповал украинских военных своим странным советом

21:38

У США заканчиваются боеприпасы, на их пополнение уйдут годы - Белый дом

20:54

Путинистка Дана Борисова увеличила своей 15-летней дочери губы

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять