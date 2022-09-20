"Оказался сенсацией": Королева показала, на что Тарзан променял шест

Королева рассказала, на что Тарзан променял шест / скриншот

Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко (Тарзан), который активно поддерживает войну в Украине, решил проявить свой талант.

В своем Telegram певица рассказала, что в перерывах между плясками для пенсионеров стриптизер рисует.

"Я безумно горжусь своим мужем, что за такое короткое время он совершил просто квантовый скачок в живописи! Сергей – настоящий талант! Сережа оказался сенсацией в этом очень непростом мире искусства, и я этому очень рада!!! Ох, умею я вдохновлять", - высказалась запроданка Королёва.

Тарзан, Королева / t.me/korolevastar

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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