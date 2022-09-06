Оказался никому не нужен: престарелый Петросян опозорился в России

Престарелый Петросян оказался не нужен в России / скриншот

В Российском городе Адлер отменили концерт Евгения Петросяна из-за низкого спроса на билеты - удалось продать всего четверть зала.

Промоутер Сергей Лавров отметил, что юмор комика, который поддерживает войну в Украине, сейчас никому не нужен.

"Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Все эти скандалы, разводы и свадьбы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен. Даже среди комиков Петросян - дурной тон. У них появилась фраза: "Фу, это как у Петросяна". Обычно такое можно услышать после плохой шутки", - пояснил он.

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Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

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