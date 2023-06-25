"Ого, постарел": Меладзе превратился в неузнаваемого старика

Свежие кадры с Валерием Меладзе тут же бросились обсуждать пользователи Сети.

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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / Коллаж Главред, фото instagram/albinadzhanabaeva

Певец Валерий Меладзе, который попал в скандал из-за поддержки Украины в войне с Россией, недавно отметил свой День рождения.

Его поздравила публично в соцсети певица и жена Альбина Джанабаева. Экс-солистка группы ВИА Гра опубликовала свежий ролик и показала, как сегодня выглядит певец.

Меладзе настолько изменился, что его не узнали некоторые поклонники.

видео дня

Меладзе исполнилось 58 лет, а свой день рождения от отмечал в Италии. Свежие кадры тут же бросились обсуждать пользователи. Некоторые обратили внимание на внешний вид звезды: абсолютно белая борода, седая голова, к тому же певец заметно поправился.

"С днем рождения! 58 — солидно", "Возраст дает о себе знать", "Борода к лицу", "Ого, постарел, но все равно хорош. Хочу на ваш концерт", - пишут в Сети.

Валерий Меладзе постарел / скриншот

Напомним, певец Валерий Меладзе вызвал бурные обсуждения своего поступка в России. Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

Также сообщалось, что следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку известного поп-певца Валерия Меладзе (который много лет жил и работал в Украине) ‒ за то, что тот зимой на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал лозунг "Героям слава".

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