Меладзе покинул РФ и прячется после скандала с "Героям Слава": Вайкуле сообщила подробности

Валерий Меладзе подвергся травле в России. Он покинул страну-агрессорку.

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Валерий Меладзе, Лайма Вайкуле / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", покинул Россию.

Лайма Вайкуле в эфире YouTube-шоу "И грянул грэм" рассказала, что артист сейчас находится в Испании.

Звезда рассказывала о своем грядущем музыкальном фестивале в Латвии, на котором Меладзе, к слову, не будет.

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"Валера прекрасный певец. И классный человек. И замечательный репертуар. Он, по-моему, в Испании. Его не будет. Зато будет Вера Брежнева", - заявила Вайкуле.

Напомним, певец Валерий Меладзе вызвал бурные обсуждения своего поступка в России. Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

Также сообщалось, что следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку известного поп-певца Валерия Меладзе (который много лет жил и работал в Украине) ‒ за то, что тот зимой на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал лозунг "Героям слава".

Смотрите видео о том, за что в России хотят лишить Меладзе всех званий:

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