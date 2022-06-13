Одной "Императрицей" на два стула: Ирина Аллегрова набивается в друзья Алле Пугачевой

Аллегрова после разговора с пропагандисткой Симоньян о войне, позвонила Пугачевой / Коллаж

В РФ продолжают делить артистов на "наших" и " не наших" - тех, кто проявил благоразумие и смелость, и высказался против войны в Украине, в стране-агрессоре с азартом клеймят предателями и предают гонениям.

Испугавшись такой участи, певица Ирина Аллегрова поспешила заверить главную кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян, что она "не с ними", имея ввиду покинувших Россию в знак протеста звезд.

Такую версию высказала рашистка Симоньян. Однако российский и грузинский "антипублицист" и ведущий, Отар Кушанашвили, который проявляет симпатию к беглецам, в своем шоу заявил, что Аллегрова перестраховывается.

Журналист рассказал, что сразу после разговора с Симоньян певица позвонила с точно такой же речью Алле Пугачевой, которая покинула Россию, едва в Украине началась полномасштабная война. "Симоньян говорит, что ей позвонила Ирина Аллегрова и сказала: "Я с вами, а не с теми". Что имела в виду Аллегрова, я не знаю, но Симоньян уверена, что она с "настоящими патриотами", а не с теми. Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова с точно такими же словами звонила Алле Пугачевой", - рассказал Кушанашвили.

Примадонна и ее супруг, шоумен и комик Максим Галкин имеют четкую антивоенную позицию и осуждают военную политику Кремля.

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Ранее опальный Максим Галкин поздравил свою страну с Днем России, подчеркнув, что любит лишь ту ее часть, которая про талантливых людей и детские воспоминания.

В то же время российская певица Алла Пугачева агрессивно отреагировала на травлю мужа в РФ. Ранее она сделала заявление, что заступится за Галкина и расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут.

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