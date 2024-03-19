Одессит Джиган прогосовал в Дубае за террориста Путина

Неузнаваемый и не принадлежащий себе Джиган пробил очередное дно.

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Рэппер Джиган и его жена / Коллаж Главред, фото Instagram/samoylovaoksana

Рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, и позорно молчит о том, что его родную страну Украину планомерно уничтожает террорист Путин, проголосовал на выборах в Дубае.

В сети появилось фото, как бывший украинец позирует со своей силиконовой женой Самойловой с бюллетенями в руках. На фото видно, что Джиган проголосовал за террориста и нынешнего президента России - Путина, который буквально недавно обстреливал родную Одессу артиста и убивал мирных людей и детей.

Джиган и Самойлова проголосовали за Путина, скриншот

Как видно по бюллетеню, галочка стоит как раз напротив фамилии Путина.

видео дня

Кто такой Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

Бюллетень выборов РФ 2024 / Скриншот

Напомним, ранее в интернет попало видео, как Джиган трусится от того, что боится свою жену. Она решила пошутить и обвинила его в том, что он не подарил ей цветы. Видео комичного артиста, который боится Самойлову рассмешило пользователей в сети.

Кроме того, ранее Джигана сильно задели слова о том, что он "жирный". На самом деле в интернете уже давно насмехаются с располнелой фигуры исполнителя. Так, он опубликовал фото морских ежей и выдал философскую фразу о том, что лучше (пить - неценз.) пиво на отдыхе, чем пить фекалии (неценз.) в офисе.

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