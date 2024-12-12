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"Очень волновался": сын Шепелева и Фриске серьезно пострадал - детали

Элина Чигис
12 декабря 2024, 08:33
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Дмитрий Шепелев рассказал, как его сын перестарался на сьемках.
Дмитрий Шепелев
Сын Жанны Фриске - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Шепелев

Кратко:

  • Дмитрий Шепелев рассказал о сьемках нового российского сериала
  • Ведущий поделился, что там произошло с его сыном

Российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны ФрискеДмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, поделился, как его сын Платон готовился к съемкам сериала "Плакса".

В интервью для пропагандистских росСМИ Шепелев отметил, что Платон стер пальцы в кровь.

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Напомним, сын ведущего исполнил небольшую роль в российском сериале "Плакса", где также играл на электрогитаре.

"Конечно, очень волновался и очень долго репетировал, стер пальцы в кровь, очень старался и проявил себя классно", – поделился Дмитрий.

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Кто такая Жанна Фриске?

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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