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Отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева - избивает собак и боится животных

Анна Подгорная
14 сентября 2023, 12:33 обновлено 14 сентября, 12:39
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"Лицемер и врун необыкновенный", - это самые мягкие слова, которые Фриске может придумать для бывшего зятя.
Дмитрий Шепелев
Отец Фриске обвинил Шепелева в избиении животных и лицемерии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmitryshepelev

Белорусский ведущий Дмитрий Шепелев долгое время работал на украинском телевидении и в начале полномасштабной войны выражал антивоенные настроения. Впрочем, полтора года ужасов и военных преступлений страны на болотах не только не укрепили его убеждения, но и толкнули приползти на коленях на главный пропагандистский телеканал в поиске объедков с барского стола.

Так, через унижения и постель влиятельного мужчины, Шепелев стал ведущим передачи про животных. Один из эпизодов Дмитрий снимал в оккупированном Мариуполе, что особенно возмутило украинскую аудиторию.

Но отец покойной Жанны Фриске и бывший тесть Шепелева Владимир Борисович не удивлен - он давно называет зятя скользким приспособленцем, который готовый пиариться на чем угодно, лишь бы деньги платили.

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Так мужчина высказался про новый телепроект ведущего: помимо того, что он предал свои человеческие принципы, он и к животным в кадре играет любовь, причем нелепо. Владимир Борисович рассказал, когда Шепелев бывал у них в доме, он мог проявить жестокость к их домашним животным, и питомцы это чувствовали.

"У нас жила собачка небольшая - джек-рассел-терьер, милая, добрая. Так Шепелев её ударил ногой. После этого джек-рассел прятался от него. Шепелев не любит собак и боится их. В доме живут овчарки, которые никого не трогают. Но когда приходил Шепелева, они начинали рычать. Он лицемер и врун необыкновенный. Мне просто смешно, что теперь он представляется защитником собак и других зверушек. Наверняка, кто-то ему оказывает протекцию на телевидении. Он неискренний, очень лживый человек. Ему лишь бы "бабки", - заявляет бывший тесть оскандалившегося ведущего.

Ранее певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами" - Ван-Фан опозорилась громким заявлением на пропагандистской пресс-конференции.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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