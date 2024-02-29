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Очень скучаю за ней: Макс Чмерковский поделился семейной драмой

Алена Кюпели
29 февраля 2024, 12:26
Макс Чмерковский не смог сдержать слез, настолько тяжело ему было прощаться.
Макс Чмерковский поделился своей болью
Макс Чмерковский поделился своей болью / Коллаж Главред, фото Instagram/maksimc

Украинский танцор и член жюри "Танцев со звездами" Макс Чмерковский поделился грустным видео со своей бабушкой.

На своей странице в Instagram, Чмерковский опубликовал видео с ней, а также сделал признание: в этот день бабушка не узнала Макса.

"Я заехал по пути в аэропорт Кеннеди. Мой отец сказал мне, что так и будет, но мне очень хотелось провести этот момент с моей бабушкой. Я сделал все, как всегда. Я показал ей все фотографии на своем телефоне. Она не помнила достаточно, чтобы общаться на личном уровне, но намекнула, что моя жена красивая, а дети красивые, потому что я сделал правильный выбор супруги. Это был самый яркий момент моего дня. Но она так по-настоящему меня и не вспомнила", - пишет Чмерковский.

видео дня

Он также добавляет, что эта ситуация заставила его плакать. "А теперь я плачу в самолете и мне очень грустно из-за этого. Она здорова и прекрасно выглядит, и это хорошая новость, но теперь я очень скучаю по бабушке", - написал он.

Кто такой Макс Чмерковский

Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался.

Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио.

Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

Напомним, ранее жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд, довела до слез своего мужа новостью о третьей беременности, спустя всего 4 месяца после рождения своего второго сына Рио.

Ранее также стало известно, что брат Максима Чмерковского - Валентин, перенес серьезную и тайную операцию. Еще в прошлом году получил серьезную травму шеи.

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