"Очень больно": известная актриса рассказала о своем тяжелом расстройстве

Елена Светлицкая обращалась за помощью к специалистам.

Елена Светлицкая - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Вы узнаете:

Как Светлицкая пережила развод с мужем

Что ей помогло справиться с РПП

Украинская популярная актриса Елена Светлицкая рассказала, как поменялась за последние пять лет.

На своей странице в Instagram Светлицкая отметила, что тяжело переживала развод с мужем и у нее начались признаки РПП.

"Возможно до конца я вам не открывала ту боль, которую проживала зимой. Было очень больно и тяжело. Все это отражалось на моем теле. По ночам я рыдала, подавляла свои переживания едой, а потом рвала в слезах. Сама не верю, что все это происходило со мной. Психологи, специалисты по РХП, медитации, спорт - ничего не могло остановить этот ад", - рассказала актриса.

Елена Светлицкая о РПП / фото: скрин instagram.com, Елена Светлицкая

Елена вспомнила, как дочь увидела ее во время срыва и после этого она начала бороться с проблемой.

"Самое ужасное воспоминание - это когда Вера зашла в ванную, а ее мама сидела над унитазом и рыдала. Таким ли примером я хочу быть для своих детей? Нет!" – добавила Светлицкая.

Елена Светлицкая с детьми / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Также актриса подчеркнула, что сейчас чувствует себя хорошо и смогла преодолеть болезнь благодаря инъекционному препарату, который используется для эффективного снижения веса, контроля аппетита и нормализации уровня сахара в крови.

"РПП позади. И да, возможно я не смогла с этим справиться сама, но есть результат. И это главное", - подытожила артистка.

О персоне: Елена Светлицкая Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

