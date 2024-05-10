Обрученную звезду "50 оттенков серого" застукали за поцелуями с другим мужчиной

Дакота Джонсон на публике дала волю чувствам.

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Дакота Джонсон и Педро Паскаль поцелуй - появились кадры со съемок Материалистов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В начале марта стало известно, что американская актриса Дакота Джонсон после семи лет отношений обручилась со своим бойфрендом, фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. Впрочем не успела пара начать подготовку к свадьбе, как Дакота попалась папарацци во время поцелуя с другим мужчиной, пишет Daily Mail.

Актрису заметили в Нью-Йорке в страстных объятиях актера и любимца женщин Педро Паскаля. Пара, игнорируя окружающих, была всецело поглощена поцелуем.

Однако не успели фанатки Криса Мартина растерзать вероломную невесту, как стало известно, что любовь с Паскалем - это лишь фрагмент будущего фильма под названием "Материалисты", а артистов застали во время съемок.

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По сюжету романтической комедии, выход которой планируется позже в 2024 году, Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс оказываются втянуты в сложный любовный треугольник.

Pedro Pascal and Dakota Johnson on the set of "Materialist" in New York. #DakotaJohnson#PedroPascalpic.twitter.com/lzoFUpxllk — GoldenSeries (@series_golden) May 9, 2024

Кто такая Дакота Джонсон? Дакота Джонсон - американская актриса и модель, наследница актерской династии. Родилась в семье актеров Мелани Гриффит (дочь звезды Голливуда Типпи Хедрен) и Дона Джонсона. Падчерица актера и музыканта Антонио Бандераса. Успех и популярнсть Дакоте Джонсон принесла роль Анастейши "Аны" Стил в романтической драме "Пятьдесят оттенков серого".

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Ранее стало известно, как сейчас выглядит дети-актеры из фильма "Миссис Даутфайр" - редкое фото с "семьей" опубликовала Мара Уилсон, которая сыграла в комедии малышку Натали.

Также инсайдеры сообщили, что у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес серьезные проблемы в браке. Актер сбежал от жены на съемки, чем она осталась очень недовольна.

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