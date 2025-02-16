"Обблевал себя": беглец Олег Винник опозорился на своем концерте в Чехии

Вы узнаете:
- Олег Винник оскандалился на концерте в Чехии
- Певец исполнил свои хиты на русском языке
Украинский певец Олег Винник, который сбежал вместе с женой Таюне в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, провел свой первый концерт в Чехии, но оскандалился на сцене.
Отметим, в 2023 году беглец утверждал, что больше не будет петь на русском языке, ведь это недопустимо для него.
"Если бы я открыл рот на сцене на русском языке - я бы просто обблевал себя", - говорил Винник.
Но, как стало ясно из соцсетей, своего слова певец не сдержал и исполнил песни "Счастье" и "Не ты" на языке страны-оккупанта РФ.
Такой поступок разозлил украинцев, и они высказали свое мнение.
"Очень мерзко";
"Это тот, кто якобы болеет";
"Гнида";
"Вы слушаете предателя", - написали в комментариях.
Напомним, ранее Винник уже анонсировал свой концерт в Польше, но он провалился, ведь билеты не были проданы. Беглец решил провести концерт в Чехии, но на сцене поменьше и вызвал негативную реакцию в украинцев. Поклонники отметили, что певец очень плохо выглядит и даже заподозрили его в алкоголизме.
February 15, 2025
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Олег Винник - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
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Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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