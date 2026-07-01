"О тебе еще напишут": на фронте погиб известный украинский музыкант

Жизнь военнослужащего оборвалась 28 июня - в День Конституции Украины.

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На войне в Украине погиб музыкант Игорь Ходжаниязов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/valmakar

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У Игоря Ходжаниязова остались трое несовершеннолетних сыновей

Информацию о дате и времени похорон семья обещает сообщить позже

Во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант, исследователь и защитник Украины Игорь Ходжаниязов. О трагической утрате сообщила его жена Елена Шикура.

По ее словам, жизнь военнослужащего оборвалась 28 июня - в День Конституции Украины. Причиной гибели стало прямое попадание управляемой авиационной бомбы (КАБ). Трагедия произошла всего за день до первого дня рождения младшего сына Гордея.

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У Игоря Ходжаниязова остались трое несовершеннолетних сыновей.

"Я была счастлива с тобой каждый день всех тринадцати лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы так много успели и так мало одновременно. Ты тоже мог бы сделать еще много действительно полезного и выдающегося в разных сферах, которыми ты горел и где блестяще разбирался, вдохновляя многих. О тебе еще напишут твои друзья и коллеги. Мы будем жить и, обещаю, - радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким ты был, солнце мое. Меня осталось гораздо меньше половины. Горе как море. Люблю и буду искать смыслы, любимый", - написала супруга Игоря.

Елена Шикура сообщила, что Игоря Ходжаниязова похоронят в селе Зарванцы на Аллее защитников Украины. Информацию о дате и времени церемонии прощания семья обещает сообщить позже.

Коллеги, знавшие Ходжаниязова, поделились своими воспоминаниями о нем.

В частности, вице-президент Федерации греческих обществ Украины Нина Паскал восхищалась интересом Игоря к балканской и греческой музыке.

"Игорь был невероятно светлым, глубоким и творческим человеком. И именно таким он навсегда останется в нашей памяти и в звуках своего бузуки", - подчеркнула она.

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О персоне: Игорь Ходжаниязов Игорь Ходжаниязов - украинский интеллектуал, музыкант, переводчик, программист и исследователь традиционной музыки, который встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения и погиб на фронте. Родом из Винницы. Ходжаниязов был уникальным исследователем музыкального фольклора (в частности, гуцульской, балканской и греческой музыки, жанра рембетико, а также горлового пения). Играл на греческом струнном инструменте бузуки. Являлся участником музыкального коллектива Mashala Doza и одним из основателей литературного объединения "Новий шинок". В гражданской жизни совмещал творчество с работой программиста и переводчика.

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