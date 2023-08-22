Новый бойфренд Мадонны всего на 6 лет старше ее сына от Гая Ричи: певица познакомила парней

Не так давно легендарная итало-американская поп-певица Мадонна отметила свой 65-й День рождения в столице Португалия, Лиссабоне, в кругу семьи и друзей.
Певица воспользовалась моментом и на вечеринке все-таки представила друг другу своего 23-летнего сына Рокко Ричи (от брака с легендарным британским режиссером Гаем Ричи) и своего нового бойфренда, 29-летнего тренера-боксера Джошуа Поппера.
К слову, на фоне новостей о болезни Мадонны, ее попадании в больницу и так далее, от Поппера никаких новостей не было слышно. И поддерживал ли он звезду, и как он это делал – тоже неизвестно.
За заботу Мадонна публично прежде всего поблагодарила своих детей – 23-летнего Рокко, 26-летнюю Лурдес, 17-летнего Дэвида, 17-летнюю Мерси, а также 10-летних близнецов Стелли и Эстер.
Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.
Позднее ее подруга Рози О'Доннелл рассказала, как звезда себя чувствует сейчас. "Она выздоравливает дома - она на самом деле очень сильная", - сказала она.
Западные СМИ сообщают, что недавнее столкновение певицы Мадонны со смертью, было совсем не связано с бактериальной инфекцией - а с передозировкой некими сильнодействующими препаратами.
Однако уже 10 июля 2023 года 64-летнюю артистку заметили во время прогулки с подругой на одной из улиц Нью-Йорка.
После реабилитации Мадонна уже вернулась к репетициям. Первый концерт мирового турне пройдет 14 октября в Великобритании.
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