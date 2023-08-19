Мадонна показала фанатам, как и где отпраздновала своей юбилей

Поп-дива Мадонна отправилась в столицу Португалии - город Лиссабон. Туда она прибыла, чтобы отпраздновать 65-й день рождения.

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Свой день рождения Мадонна отпраздновала день рождения / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Легендарная итало-американская поп-певица Мадонна показала фанатам, как отпраздновала свой юбилей ‒ 65 лет. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам певицы, свой день рождения она решила в этот раз отметить в Португалии.

"Как здорово быть живой! Потрясающе, что я могу надеть свои туфли для танцев и отпраздновать свой день рождения! Я так благодарна! Спасибо, Лиссабон! И всем, кто сделал это возможным", — написала Мадонна.

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Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Позднее ее подруга Рози О'Доннелл рассказала, как звезда себя чувствует сейчас. "Она выздоравливает дома - она на самом деле очень сильная", - сказала она.

Западные СМИ сообщают, что недавнее столкновение певицы Мадонны со смертью, было совсем не связано с бактериальной инфекцией - а с передозировкой некими сильнодействующими препаратами.

Однако уже 10 июля 2023 года 64-летнюю артистку заметили во время прогулки с подругой на одной из улиц Нью-Йорка.

После реабилитации Мадонна уже вернулась к репетициям. Первый концерт мирового турне пройдет 14 октября в Великобритании.

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