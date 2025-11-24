Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026

Вкратце:
- Украина участвует в Евровидении-2026
- Джамала назвала артистов, которые могут поехать на конкурс от нашей страны
В мае 2026 года в Вене, Австрия, состоится юбилейный 70-ый музыкальный конкурс Евровидение. Украина будет принимать участие в соревнованиях, поэтому сейчас происходит процесс отбора конкурсанта, который представит нашу страну на международной арене.
Сегодня Джамала, певица, музыкальный продюсер Национального отбора-2026 и победительница Евровидения-2016, огласила лонглист участников конкурса. В список вошли как новички, так и опытные в вопросах Евровидения артисты.
Нацотбор-2026 - лонглист
"Впереди очень много работы: доработать тексты, аранжировки. Я лично хочу, чтобы каждый голос звучал максимально мощно, эпично. Моя задача, как музыкального продюсера, — раскрыть каждого исполнителя, его природу. Так что гонка начинается", - сообщила Джамала в видеообращении.
В лонглист Национального отбора на Евровидение в этом году вошли:
- ANSTAY
- Jerry Heil
- Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба
Смотрите видео обращения Джамалы и визиток участников лонглиста Нацотбора-2026:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом. Всего через два месяца после венчания супермодель узнала неприятную правду о своем избраннике.
Также Melovin раскрыл детали о романе с женихом-военным. Певец получил предложение руки и сердца на Майдане Независимости, и ответил на него согласием.
Читайте также:
- "Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"
- "Не позволили": сын Лесика высказался об отце после похорон
- Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред