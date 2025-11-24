Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026

Джамала назвала 15 артистов, которым предстоит побороться за право представлять Украину на Евровидении.

Нацотбор-2026 лонглист - кто попал в список участников / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, cкриншот YouTube

Вкратце:

Украина участвует в Евровидении-2026

Джамала назвала артистов, которые могут поехать на конкурс от нашей страны

В мае 2026 года в Вене, Австрия, состоится юбилейный 70-ый музыкальный конкурс Евровидение. Украина будет принимать участие в соревнованиях, поэтому сейчас происходит процесс отбора конкурсанта, который представит нашу страну на международной арене.

Сегодня Джамала, певица, музыкальный продюсер Национального отбора-2026 и победительница Евровидения-2016, огласила лонглист участников конкурса. В список вошли как новички, так и опытные в вопросах Евровидения артисты.

Нацотбор-2026 - лонглист

"Впереди очень много работы: доработать тексты, аранжировки. Я лично хочу, чтобы каждый голос звучал максимально мощно, эпично. Моя задача, как музыкального продюсера, — раскрыть каждого исполнителя, его природу. Так что гонка начинается", - сообщила Джамала в видеообращении.

В лонглист Национального отбора на Евровидение в этом году вошли:

ANSTAY

Jerry Heil

Karyotype

KHAYAT

LAUD

LELÉKA

MOLODI

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Смотрите видео обращения Джамалы и визиток участников лонглиста Нацотбора-2026:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

