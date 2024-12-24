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Новость о здоровье Короля Чарльза расстроила его подданных

Алена Кюпели
24 декабря 2024, 12:35
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Теперь подданные короля немного настроены, несмотря на хорошие прогнозы.
Чарльз III
Чарльз III продолжит лечение от рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Чарльз вынужден продолжать лечение
  • У него все идет хорошо

Королевских подданных расстроила новость о том, что Король Чарльз все еще будет продолжать лечение от рака.

Как пишет Women's Day, стало известно, что король Карл III продолжит лечение рака в 2025 году, но источники при дворе подтвердили, что оно движется "в очень позитивном направлении".

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Эта новость появилась после того, как стало известно, что 75-летний король приостановит свое лечение, пока он и его жена королева Камилла отправятся в тур по Австралии и Самоа в октябре.

Его Величество продолжал свое текущее лечение до отъезда в Австралию, но его врачи одобрили короткую паузу на время его отсутствия.

В заявлении Букингемского дворца от 6 февраля 2024 года подтверждается, что у короля Карла III диагностирован рак. "Во время недавней процедуры в больнице короля по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака", — было сказано в заявлении.

Рак был обнаружен во время его поездки в больницу для лечения увеличенной простаты. Операция по этой процедуре была объявлена ​​18 января, а король прибыл туда примерно через неделю.

Источник при дворе сообщил The Times, что "решение короля не разглашать тип рака было осознанным выбором, чтобы иметь возможность охватить как можно большее число людей, страдающих этим заболеванием, а не сужать фокус на конкретной форме рака".

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

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Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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