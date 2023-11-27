Новая Лилия: Налчаджиоглу, от которого съехала жена, вышел в свет с другой

В октябре стали появляться слухи о том, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который был первым мужем певицы-предательницы Ани Лорак, расстался со второй супругой - украинской визажисткой Лилией Реус. Примечательно, что пара встречалась три года, а в законном браке продержалась всего 4 месяца.
Ни Лилия, ни Мурат не комментировали свой разрыв напрямую - известно, что супруги разъехалась и отписались друг от друга в соцсетях. Также неизвестна причина размолвки между ними.
Меж тем Налчаджиоглу времени зря не теряет - на недавнем светском мероприятии он появился с другой женщиной - украинским продюсером Лилией Киш. Фото с Муратом появилось на ее странице в Instagram, а мужчина сделал репост.
В подписи к фото Киш называет Налчаджиоглу своим другом. Поклонники турецкого бизнесмена предполагают, что снимками с другими женщинами тот пытается привлечь внимание второй супруги.
Ранее стало известно, кто победил на Детском Евровидении-2023, которое состоялось в Ницце, Франция. Также названо место, которое заняла участница из Украины.
Также украинская певица Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей. Разлад в паре, по мнению артистки, наступил из-за долгой разлуки.
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