Ткани рук фигуриста продолжают отмирать. Сообщается также, что ему ампутировали пальцы другой руки.

Роман Костомаров / Соцсети

Российский фигурист Роман Костомаров, который поддерживает страну-террориста Россию, а также страдает от осложнений вирусной инфекции, снова оказался на операционном столе.

По информации российского пропагандистского издания Царьград, фигурист Костомаров, который более двух месяцев находится в больнице, медленно идёт на поправку. Уже сообщалось, что олимпийского чемпиона в танцах на льду отключили от ИВЛ. Он пришёл в себя и начал разговаривать, однако, по словам доктора медицинских наук Андрея Шестакова, оснований для позитива пока нет. У спортсмена возникла полиорганная недостаточность — поражены практически все органы.

Что касается состояния рук фигуриста, ткани продолжают отмирать. Сообщается также, что ему ампутировали пальцы другой руки.

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Более того, сообщается, что организм фигуриста Костомарова не справляется с количеством лекарств. По данным источника Пятого канала, у фигуриста из-за этого начала отказывать часть печени. Лечащие врачи спортсмена отмечают: да, клетки регенерируются, но в случае необратимых изменений орган нужно будет восстанавливать.

Напомним, ранее Роман Костомаров, который после осложнений вирусной инфекции продолжает бороться за жизнь, снова оказался на хирургическом столе.

По словам источника из больницы, Костомарову снова ампутировали конечности. Сообщается также, что Романа вновь подключали к ИВЛ и ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.

Ранее также стало известно о том, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает захватническую войну России против Украины и все еще находится в тяжелом состоянии, снова будут ампутировать части тела.

Несмотря на радужные прогнозы в российских пропагандистских СМИ, Костомаров продолжает находится в больнице под множеством аппаратов. Более того, у него продолжает прогрессировать сепсис.

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